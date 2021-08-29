Джек Айкел забрал клюшки и улетел в Монреаль
22:47
Капитан «Баффало» Джек Айкел на самолете улетел в Монреаль. С собой он забрал свои клюшки, сообщает журналист Эрик Энджелс.
Он также отметил, что пока не стоит делать выводы о возможном обмене. В Канаде должен пройти тренировочный лагерь для хоккеистов, которые готовятся к сезону.
О возможном обмене Айкела заговорили после того, как хоккеист публично заявил, что недоволен результатами выступления команды и разными подходами к лечению травмы.
А накануне «Каролина» сделала оффер-шит молодому центрфорварду «Монреаля» Йеспери Котканиеми.
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