Джек Айкел забрал клюшки и улетел в Монреаль

Капитан «Баффало» Джек Айкел на самолете улетел в Монреаль. С собой он забрал свои клюшки, сообщает журналист Эрик Энджелс.

Он также отметил, что пока не стоит делать выводы о возможном обмене. В Канаде должен пройти тренировочный лагерь для хоккеистов, которые готовятся к сезону.

One good reason he could be on his way is because biosteel camp is going down here this week... — Eric Engels (@EricEngels) August 29, 2021

О возможном обмене Айкела заговорили после того, как хоккеист публично заявил, что недоволен результатами выступления команды и разными подходами к лечению травмы.

А накануне «Каролина» сделала оффер-шит молодому центрфорварду «Монреаля» Йеспери Котканиеми.