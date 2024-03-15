Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 19:43

Ларионов: «Чем ближе Овечкин будет приближаться к рекорду Гретцки, тем ему будет сложнее»

Игорь Ларионов прокомментировал погоню Овечкина за рекордом Гретцки
Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хоккеист Александр Овечкин
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов прокомментировал погоню российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Буду рад, если Овечкин обгонит Гретцки, — цитирует Ларионова ТАСС. — Хотя за этим слежу не пристально. Но лига становится быстрее, моложе. Очень важно Александру держать свои стандарты. Легко не будет. Чем ближе будет приближаться, тем будет сложнее».

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. У 38-летнего россиянина 840 голов. До повторения рекорда Гретцки российскому форварду осталось забросить 54 шайбы.

Александр Овечкин. Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 840-го гола Александра

Источник: ТАСС
Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Игорь Ларионов (хоккей)
Уэйн Гретцки
5
0
Читайте также
Исполком ФЛГР не нашел нарушений в работе жюри после завала в Сочи
Определились пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
«Моя карьера могла закончиться»: Акинфеев вспомнил о столкновении с Веллитоном
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Тарасенко во «Флориде», Кузнецов в «Каролине»
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
НХЛ: «Каролина» переиграла «Флориду», «Сиэтл» уступил «Вашингтону». Результаты и видео голов 15 марта
Овечкина грабили весь матч. «Эдмонтон» сделал кубковые надежды «Вашингтона» призрачными
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» проиграл «Эдмонтону». Овечкин набрал одно очко
Овечкин обошел Сакика по очкам в гостях в истории НХЛ
Овечкин сократил отставание от Федорова в списке лучших ассистентов в истории НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рыбин — о дебютном голе Кузнецова за «Каролину»: «Он молодец! Ему нужно сосредоточиться на работе»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 66 43 23 90
2 Каролина 66 40 26 86
3 Филадельфия 67 34 33 76
4 Айлендерс 65 29 36 72
5 Вашингтон 65 31 34 71
6 Нью-Джерси 66 32 34 68
7 Питтсбург 65 29 36 67
8 Коламбус 66 22 44 55
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 67 45 22 94
2 Бостон 68 39 29 93
3 Торонто 65 38 27 84
4 Тампа-Бэй 66 35 31 76
5 Детройт 66 33 33 72
6 Баффало 67 32 35 69
7 Монреаль 66 25 41 61
8 Оттава 64 27 37 58
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 67 42 25 89
2 Даллас 68 40 28 89
3 Виннипег 65 41 24 87
4 Нэшвилл 67 38 29 80
5 Миннесота 67 33 34 73
6 Сент-Луис 66 34 32 71
7 Аризона 67 27 40 59
8 Чикаго 66 18 48 41
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 67 42 25 92
2 Эдмонтон 64 40 24 83
3 Лос-Анджелес 65 33 32 77
4 Вегас 66 35 31 77
5 Калгари 66 32 34 69
6 Сиэтл 65 28 37 68
7 Анахайм 66 23 43 49
8 Сан-Хосе 65 16 49 39
Результаты / календарь
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
15.03 02:00
Питтсбург – Сан-Хосе
 6 : 3
15.03 02:00
Тампа-Бэй – Рейнджерс
6 : 3
15.03 02:00
Монреаль – Бостон
 1 : 2 ОТ
15.03 02:00
Баффало – Айлендерс
4 : 0
15.03 02:00
Детройт – Аризона
 1 : 4
15.03 02:00
Каролина – Флорида
 4 : 0
15.03 02:00
Коламбус – Оттава
 2 : 3 Б
15.03 02:30
Филадельфия – Торонто
 2 : 6
15.03 03:00
Даллас – Нью-Джерси
 2 : 6
15.03 03:00
Миннесота – Анахайм
 2 : 0
15.03 04:00
Калгари – Вегас
 4 : 1
15.03 05:00
Сиэтл – Вашингтон
 1 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 67 115
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 65 112
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 62 106
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 64 55
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 63 48
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 67 46
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 5 1.97
Новости
RSS RSS
Все новости