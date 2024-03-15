Ларионов: «Чем ближе Овечкин будет приближаться к рекорду Гретцки, тем ему будет сложнее»
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов прокомментировал погоню российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.
«Буду рад, если Овечкин обгонит Гретцки, — цитирует Ларионова ТАСС. — Хотя за этим слежу не пристально. Но лига становится быстрее, моложе. Очень важно Александру держать свои стандарты. Легко не будет. Чем ближе будет приближаться, тем будет сложнее».
Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. У 38-летнего россиянина 840 голов. До повторения рекорда Гретцки российскому форварду осталось забросить 54 шайбы.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|66
|43
|23
|90
|2
|Каролина
|66
|40
|26
|86
|3
|Филадельфия
|67
|34
|33
|76
|4
|Айлендерс
|65
|29
|36
|72
|5
|Вашингтон
|65
|31
|34
|71
|6
|Нью-Джерси
|66
|32
|34
|68
|7
|Питтсбург
|65
|29
|36
|67
|8
|Коламбус
|66
|22
|44
|55
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|67
|45
|22
|94
|2
|Бостон
|68
|39
|29
|93
|3
|Торонто
|65
|38
|27
|84
|4
|Тампа-Бэй
|66
|35
|31
|76
|5
|Детройт
|66
|33
|33
|72
|6
|Баффало
|67
|32
|35
|69
|7
|Монреаль
|66
|25
|41
|61
|8
|Оттава
|64
|27
|37
|58
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|67
|42
|25
|89
|2
|Даллас
|68
|40
|28
|89
|3
|Виннипег
|65
|41
|24
|87
|4
|Нэшвилл
|67
|38
|29
|80
|5
|Миннесота
|67
|33
|34
|73
|6
|Сент-Луис
|66
|34
|32
|71
|7
|Аризона
|67
|27
|40
|59
|8
|Чикаго
|66
|18
|48
|41
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|67
|42
|25
|92
|2
|Эдмонтон
|64
|40
|24
|83
|3
|Лос-Анджелес
|65
|33
|32
|77
|4
|Вегас
|66
|35
|31
|77
|5
|Калгари
|66
|32
|34
|69
|6
|Сиэтл
|65
|28
|37
|68
|7
|Анахайм
|66
|23
|43
|49
|8
|Сан-Хосе
|65
|16
|49
|39
|15.03
|02:00
|
Питтсбург – Сан-Хосе
|6 : 3
|15.03
|02:00
|
Тампа-Бэй – Рейнджерс
|6 : 3
|15.03
|02:00
|
Монреаль – Бостон
|1 : 2 ОТ
|15.03
|02:00
|
Баффало – Айлендерс
|4 : 0
|15.03
|02:00
|
Детройт – Аризона
|1 : 4
|15.03
|02:00
|
Каролина – Флорида
|4 : 0
|15.03
|02:00
|
Коламбус – Оттава
|2 : 3 Б
|15.03
|02:30
|
Филадельфия – Торонто
|2 : 6
|15.03
|03:00
|
Даллас – Нью-Джерси
|2 : 6
|15.03
|03:00
|
Миннесота – Анахайм
|2 : 0
|15.03
|04:00
|
Калгари – Вегас
|4 : 1
|15.03
|05:00
|
Сиэтл – Вашингтон
|1 : 2
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|67
|115
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|65
|112
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|62
|106
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|64
|55
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|63
|48
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|67
|46
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97