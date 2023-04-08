Ибрагимов набрал шестое очко за фарм-клуб «Нью-Джерси» и завершил матч с «+4»

«Ютика» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграла «Торонто» со счетом 5:0.

В составе фарм-клуба «Нью-Джерси» форвард Тимур Ибрагимов отметился результативной передачей и завершил встречу с показателем полезности «+4».

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 15 матчей в АХЛ, в которых набрал 6 (3+3) очков.