Мухамадуллин забросил первую шайбу за фарм-клуб «Сан-Хосе»

Защитник «Сан-Хосе Барракуда» Шакир Мухамадуллин отличился в матче регулярного чемпионата АХЛ против «Колорадо Иглз».

21-летний россиянин забросил шайбу на 38-й минуте и сделал счет 3:2.

Для Мухамадуллина это первый гол за «Сан-Хосе». На данный момент на его счету 8 (1+7) очков в 9 матчах АХЛ.