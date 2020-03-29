«И еще астероид летит». Реакция жены Тарасенко на торнадо в Сент-Луисе

Жена российского нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко Яна опубликовала в сториз своего Instagram новое фото. Она с юмором отреагировала на новость о приближающемся торнадо к городу.

— И еще астероид летит, — написала Яна.

Сезон в НХЛ приостановлен из-за коронавируса. По последним данным, болезнь подтверждена у 663 828 человек. Умерших — 30 822, выздоровевших — 139 451. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.