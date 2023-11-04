Хьюз получил травму в матче с «Сент-Луисом»

Нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз получил повреждение в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (1:4).

22-летний американец влетел в борт после броска по воротам соперника. Ему пришлось покинуть лед.

Хьюз в этом сезоне набрал 20 (5+15) очков в 10 матчах регулярного чемпионата и является лучшим бомбардиров лиги.