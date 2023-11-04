«Сент-Луис» обыграл «Нью-Джерси». Бучневич и Торопченко очков не набрали

«Сент-Луис» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Встреча прошла на льду арены «Энтерпрайз» в Сент-Луисе.

Российские игроки «Блюз» Павел Бучневич и Алексей Торопченко не набрали очков.

«Сент-Луис» набрал 9 очков и занимает 10-е место в Западной конференции. «Нью-Джерси» идет на 3-й строчке в Восточной конференции — 13 очков.