Форвард «Нью-Джерси» Хьюз получил травму после удара об борт

Форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (1:4).

22-летний американец после броска прокатился по льду и ударился об борт, получил повреждение. В ближайшее время будет установлена степень тяжести травмы.

В текущем сезоне Хьюз провел 10 матчей, в которых набрал 20 (5+10) очков. Он является лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.