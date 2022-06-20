Худобин — о контракте с «Далласом»: «Скажем честно: когда я подписывал его, это были не деньги первого вратаря»

Вратарь «Далласа» Антон Худобин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о конкуренции среди голкиперов в команде.

— Руководство клуба объясняло вам, для чего пригласило в команду Холтби, когда у вас сложился тандем с Эттингером?

— Нет. И не думаю, что в каких-то клубах генменеджеры стали бы объяснять причины подписания игрока.

— Вам не привыкать конкурировать с сильными вратарями. Но ситуация в «Далласе» необычная, ведь кроме Холтби, в команде есть молодой и перспективный Эттингер. Как на вас повлияла конкуренция?

— А в каких клубах у меня не было таких ситуаций? Где мне говорили, что Худобин — наш первый номер? Никогда такого не было, но тем не менее я играю. Конечно, я думал об этом. Но не зацикливался и не паниковал. Надо фокусироваться только на работе и собственной игре.

— Разве в подписанном контракте после выхода в финал Кубка Стэнли не было посыла, что в «Далласе» рассчитывают на вас, как на основного вратаря?

— Скажем честно: когда я подписывал контракт, это были не деньги первого вратаря. В интервью генеральный менеджер Джим Нил говорил: «Худобин доказал, что может быть первым номером». Но лично мне не говорили, что на меня рассчитывают, что я буду железным номером один. Больше говорили про Эттингера.

— Обида осталась за руководство «Далласа» из-за этой ситуации?

— Ни в коем случае. У меня прекрасные отношения с Джимом Нилом. Всегда мог зайти к нему в кабинет и побеседовать на любые темы — от семьи до религии. Нет никаких обид. Он дал мне контракт, который я просил.