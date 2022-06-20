Фетисов считает, что третий матч финальной серии Кубка Стэнли будет ключевым

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от третьего матча финальной серии Кубка Стэнли между «Колорадо» и «Тампой».

«Не понаслышке знаю, что в Колорадо непросто играть. Особенно вторую игру, если не уехать оттуда сразу, а остаться там. 1600 м высота, и очень неудобно к этому нахождению привыкнуть. Не важно, кто проиграл со счетом 0:10 или 0:1. Кубок достается тем, кто выиграл четыре игры. Следующая игра важная. «Тампа-Бэй» просто так не отдаст эту игру. Скорее всего, игра будет ключевой в этой серии», — сказал Фетисов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

«Колорадо» ведет в серии против «Тампы» со счетом 2-0.

Третья игра серии состоится 21 июня, начало — в 03.00 (мск).