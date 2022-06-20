Вратарь «Далласа» Антон Худобин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о конкуренции в команде среди вратарей.

— Вы не просили обмена из «Далласа»?

— Мы разговаривали на эту тему.

— И к консенсусу не пришли?

— Как видите — нет.

— Агент предлагал конкретные варианты в других командах?

— Конкретно — нет. Могут быть только предположения, где есть места, скажем так. Чтобы обменять вратаря, надо оценить и его зарплату, и место под потолком, и какие вратари играют в другой команде. Предполагал, какие могут быть клубы, но конкретики не получил. Сейчас бессмысленно разговаривать об этом.

— Между вратарями не замечали косых взглядов из-за серьезной конкуренции?

— Какие косые взгляды? Это выбор тренера. Мы только выходим на лед и показываем свою игру. Почему я должен обижаться на Холтби, если тренер выбрал его? Почему Холтби должен обижаться на меня, если выбрали Худобина? Я считаю, что это неправильно.