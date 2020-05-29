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«Хотела бы девочку». Жена Малкина ответила на вопрос о сыне Овечкина и втором ребенке

22:18
Александр Овечкин и Анастасия Шубская. Фото Instagram.
Александр Овечкин и Анастасия Шубская. Фото Instagram.
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Супруга нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ» рассказала о рождении второго ребенка Александра Овечкина и Анастасии Шубской.

— Конечно же, мы поздравили Овечкина и его жену с рождением второго ребенка. Я так и знала, что вы спросите, когда мы тоже соберемся за вторым. Нас постоянно сравнивают с Овечкиными. Как Бог даст, посмотрим. Но я хотела бы девочку. (Игорь Рабинер)

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=VNhJ9dgbDMI

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