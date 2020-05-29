«Хотела бы девочку». Жена Малкина ответила на вопрос о сыне Овечкина и втором ребенке

Супруга нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина Анна Кастерова в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ» рассказала о рождении второго ребенка Александра Овечкина и Анастасии Шубской.

— Конечно же, мы поздравили Овечкина и его жену с рождением второго ребенка. Я так и знала, что вы спросите, когда мы тоже соберемся за вторым. Нас постоянно сравнивают с Овечкиными. Как Бог даст, посмотрим. Но я хотела бы девочку. (Игорь Рабинер)