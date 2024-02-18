Мэттьюс стал первым игроком в XXI веке с 6 хет-триками за сезон НХЛ

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс оформил хет-трик в матче с «Анахаймом» (9:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Для форварда хет-трик стал шестым в этом сезоне. 26-летний американец стал первым игроком в XXI веке с таким показателем. Он обошел Джонатана Чичу (5 хет-триков в сезона-2005/06).

Рекорд по количеству матчей с тремя и более шайбами за игру принадлежит Уэйну Гретцки — дважды по 10 хет-триком в сезонах-1981/82 и 1083/84.