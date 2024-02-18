Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 08:41

«Виннипег» победил «Ванкувер», Михеев отдал голевой пас

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Виннипег» на выезде обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У хозяев 3 (2+1) очка набрал Габриэль Виларди. У гостей результативным пасом отметился россиянин Илья Михеев.

«Виннипег» одержал третью победу подряд. «Джетс» набрали 71 очко и занимают третье место таблицы Западной конференции.

Победная серия «Ванкувера» составляла три матча. «Кэнакс» с 80 очками — лидируют в таблице «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Виннипег» — 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

Голы: Джулсен — 1 (Гарлэнд, Михеев), 20:19 — 1:0. Виларди — 12 (бол., Шайфли, Пионк), 25:16 — 1:1. Монахэн — 14 (бол., Виларди, Шайфли), 29:25 — 1:2. Майерс — 4, 34:19 — 2:2. Виларди — 13 (Коннор, Шайфли), 47:47 — 2:3. Шайфли — 16 (Коннор, Шмидт), 49:42 — 2:4.

Вратари: Демко (57:10 — 59:37) — Хеллибак.

Штраф: 25 — 15.

Броски: 37 (12+14+11) — 28 (7+13+8).

Наши: Задоров (14.40/0/0), Михеев (15.12/3/0) — Наместников (11.55/0/0).

18 февраля. Ванкувер. Rogers Arena.

Источник: НХЛ
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Виннипег Джетс
0
Читайте также
Канада намерена судиться с Россией за бронзу Игр-2022 после дела Валиевой
Названы главные проблемы Олимпиады в Париже
Эксперт указал на причастность Сырского к потере ВСУ Авдеевки
Маск согласился с мнением о лжи в США по поводу Украины
На Украине раскрыли последствия потери Авдеевки для Зеленского
В Гааге полиция применила слезоточивый газ во время беспорядков
Популярное видео
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Почему так плох «Локомотив» и Россия без ЧМ-2025
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торонто» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

Мэттьюс стал первым игроком в XXI веке с 6 хет-триками за сезон НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 54 35 19 73
2 Каролина 53 31 22 67
3 Филадельфия 56 29 27 65
4 Нью-Джерси 54 28 26 60
5 Айлендерс 53 22 31 57
6 Вашингтон 53 24 29 56
7 Питтсбург 51 24 27 55
8 Коламбус 52 16 36 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 55 36 19 76
2 Бостон 55 32 23 75
3 Торонто 53 29 24 66
4 Тампа-Бэй 56 30 26 65
5 Детройт 54 28 26 62
6 Баффало 54 24 30 52
7 Монреаль 55 22 33 52
8 Оттава 51 22 29 46
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 55 34 21 75
2 Виннипег 52 33 19 71
3 Колорадо 55 33 22 70
4 Сент-Луис 54 29 25 60
5 Нэшвилл 55 28 27 58
6 Миннесота 54 25 29 56
7 Аризона 53 23 30 50
8 Чикаго 55 15 40 33
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 56 37 19 80
2 Вегас 53 31 22 68
3 Эдмонтон 51 32 19 65
4 Лос-Анджелес 52 26 26 62
5 Сиэтл 54 23 31 56
6 Калгари 55 25 30 55
7 Анахайм 54 19 35 40
8 Сан-Хосе 53 15 38 35
Результаты / календарь
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
18.02 00:00
Калгари – Детройт
 0 : 5
18.02 01:00
Тампа-Бэй – Флорида
 2 : 9
18.02 01:00
Сент-Луис – Нэшвилл
 2 : 5
18.02 01:00
Миннесота – Баффало
 2 : 3 ОТ
18.02 03:00
Торонто – Анахайм
 9 : 2
18.02 03:00
Монреаль – Вашингтон
 3 : 4
18.02 04:00
Нью-Джерси – Филадельфия
 6 : 3
18.02 06:00
Ванкувер – Виннипег
 2 : 4
18.02 06:30
Сан-Хосе – Коламбус
 - : -
18.02 06:30
Вегас – Каролина
 - : -
18.02 23:00
Айлендерс – Рейнджерс
- : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 55 94
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 55 89
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 49 81
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 52 48
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 55 39
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 55 36
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Энтони Столарз

Энтони Столарз

Флорида

 17 1.97
Новости
RSS RSS
Все новости