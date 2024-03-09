Хоккеисты «Колорадо» Ничушкин и Георгиев признаны первой и второй звездами матча с «Миннесотой»

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин и вратарь «лавин» Александр Георгиев были признаны первой и второй звездами матча регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (2:1 ОТ).

29-летний форвард забросил шайбу в овертайме, принеся своей команде победу.

Российский голкипер отразил 29 из 30 бросков по свои воротам.

Третьей звездой игры стал финский форвард Арттури Лехконен.

«Колорадо» занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 83 очка в 64 матчах. 13 марта «Эвеланш» сыграют с «Калгари». Начало — в 04.00 мск.