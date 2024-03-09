«Колорадо» в овертайме обыграл «Миннесоту». Георгиев сделал 29 сэйвов

«Колорадо» переиграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. Для «Эвеланш» это третья победа подряд.

Победную шайбу в овертайме забросил российский нападающий Валерий Ничушкин. Его признали первой звездой встречи.

Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 29 из 31 броска по своим воротам и стал второй звездой.

«Колорадо» набрал 85 очков и занимает 3-е место в Западной конференции. «Миннесота» идет на 12-й строчке — 67 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Миннесота» — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Лехконен — 11 (Маккиннон), 0:42 — 1:0. Фэйбер — 5 (Капризов, Эрикссон Эк), 30:44 — 1:1. Ничушкин — 23 (бол., Рантанен, Маккиннон), 62:32 — 2:1.

Нереализованный буллит: Зуккарелло (М), 54:05.

Вратари: Георгиев (62:32) — Густавссон (54:03 — 54:05, 62:32).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 41 (12+7+18+4) — 30 (11+12+7+0).

Наши: Ничушкин (17.48/2/0), Тренин (15.29/1/-1) — Капризов (21.25/3/0).

9 марта. Денвер. Ball Arena.