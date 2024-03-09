«Виннипег» всухую обыграл «Сиэтл». Наместников отдал передачу на победный гол

«Виннипег» переиграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Результативную передачу на первый гол «Джетс» отдал российский форвард Владислав Наместников.

«Виннипег» находится на третьей строчке в Западной конференции, набрав 85 очков в 62 матчах. «Сиэтл» идет 11-м с 67 очками в 63 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Виннипег» — 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

Голы: Шайфли — 19 (Наместников, Моррисси), 47:15 — 0:1. Лаури — 10 (Нидеррайтер, Эпплтон), 51:28 — 0:2. Элерс — 19 (п.в., Монахэн, Иафалло), 59:10 — 0:3.

Вратари: Даккорд (58:26 — 59:10) — Броссуа.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 17 (8+4+5) — 32 (9+9+14).

Наши: — - Наместников (17.28/1/+1).

9 марта. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.