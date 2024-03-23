Ничушкин забросил 26-ю шайбу и установил личный рекорд за сезон в НХЛ

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забил гол в матче с «Коламбусом» (6:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Шайба стала для россиянина 26-й в этом сезоне. Форвард установил личный рекорд по голам за один регулярный чемпионат НХЛ. В сезоне-2021/22 Ничушкин забил 25 голов.

В этом сезоне 29-летний хоккеист провел за «Эвеланш» 46 матчей и набрал 50 (26+24) очков.