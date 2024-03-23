Георгиев о волевой победе «Колорадо»: «Хочется открывать счет первыми»

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев прокомментировал победу над «Коламбусом» (6:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Как сообщила пресс-служба лиги, «Эвеланш» одержали 24-ю волевую победу в этом сезоне и лидируют по этому показателю.

«Игра длинная. Ты просто думаешь о том, что хочется открывать счет первым немного чаще других команд. Но игра длится 60 минут, за это время много чего происходит. Мы уверены в себе», — сказал вратарь после игры.

Колорадо" набрал 95 очков и поднялся на 2-е место в Западной конференции.