Маккиннон сделал 20-й голевой пас в домашней игре подряд, рекорд НХЛ у Кучерова — 22

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон набрал 2 (1+1) очка в матче с «Коламбусом» (6:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

28-летний канадец отметился голевой передачей в 20-м домашнем матче за «Эвеланш» подряд. Серия является второй в истории НХЛ. Рекорд принадлежит форварду «Тампы» Никите Кучерову, который в сезоне-2022/23 отмечался голевыми пасами в 22 матчах подряд.

В текущем сезоне НХЛ на счету Маккиннона 119 (43+76) очков в 70 матчах.