Хара вернулся к тренировкам и готов сыграть в финале Кубка Стэнли

Защитник и капитан "Бостона" Здено Хара​ восстановился от травмы и готов принять участие в финальной серии Кубка Стэнли. 42-летний словак из-за повреждения пропустил четвертую игру финала Восточной конференции против "Каролины" (4:0, 4-0).

– Я хорошо себя чувствую, – приводит слова Хары официальный сайт НХЛ. – Было приятно снова быть здесь. В воскресенье и понедельник я принял участие в раскатке, все в порядке.

Признаться честно, смотреть на игру со стороны не очень весело. Хочется принимать в этом участие. Конечно, я переживал за результат, но ребята проделали отличную работу.

В регулярном чемпионате НХЛ Здено Хара провел 62 матча и набрал 14 (5+9) результативных баллов при показателе полезности "+22". В плей-офф защитник принял участие в 16 встречах и отметился 3 (1+2) очками.

В финале Кубка Стэнли "Бостон" встретится с победителем пары "Сент-Луис" – "Сан-Хосе" (3-2).

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