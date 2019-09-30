Гусев продолжает покорение «Нью-Джерси». Видео

«Нью-Джерси» опубликовал новое видео в Twitter. Лодка российского форварда Никиты Гусева заняла первое место в клубном состязании.

Gusev's boat won the race! ?? pic.twitter.com/nuQTuislRc — New Jersey Devils (@NJDevils) September 29, 2019

В минувшем сезоне Гусев не сыграл за «Вегас» ни одного матча. Россиянин присоединился к команде во время розыгрыша Кубка Стэнли.

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