Гусев продолжает покорение «Нью-Джерси». Видео
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«Нью-Джерси» опубликовал новое видео в Twitter. Лодка российского форварда Никиты Гусева заняла первое место в клубном состязании.
Gusev's boat won the race! ?? pic.twitter.com/nuQTuislRc— New Jersey Devils (@NJDevils) September 29, 2019
В минувшем сезоне Гусев не сыграл за «Вегас» ни одного матча. Россиянин присоединился к команде во время розыгрыша Кубка Стэнли.
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