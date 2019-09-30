НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Гусев продолжает покорение «Нью-Джерси». Видео

02:44

«Нью-Джерси» опубликовал новое видео в Twitter. Лодка российского форварда Никиты Гусева заняла первое место в клубном состязании.

В минувшем сезоне Гусев не сыграл за «Вегас» ни одного матча. Россиянин присоединился к команде во время розыгрыша Кубка Стэнли.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир