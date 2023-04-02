Самсонов признан первой звездой матча с «Оттавой»

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

26-летний россиянин отразил 31 бросок. Второй звездой признан защитник Марк Джиордано, у которого «+1». Третья звезда — форвард Радим Зохорна, который забил один гол.

После этого матча Самсонов провел 38 матчей, в которых четыре раза сыграл на ноль и пропустил 90 шайб при 91,6 процента отраженных бросков.