Гущин оформил ассистентский хет-трик в матче за фарм-клуб «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе Барракуда» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил в овертайме «Коачелле» со счетом 4:5.

В составе фарм-клуба «Сан-Хосе» форвард Даниил Гущин сделал три результативные передачи и стал второй звездой встречи, защитник Шакир Мухамадуллин — один результативный пас, вратарь Георгий Романов отразил 24 броска из 29.

В текущем сезоне 21-летний Гущин провел 7 матчей в АХЛ, в которых набрал 12 (3+9) очков.