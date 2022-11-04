Гурьянов забросил первую шайбу в этом сезоне НХЛ

«Даллас» уже на 2-й минуте открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны».

В начале второго периода голом отметился российский нападающий Денис Гурьянов. Для него эта шайба стала первой в нынешнем сезоне.