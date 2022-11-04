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Сегодня, 05:30

Гурьянов забросил первую шайбу в этом сезоне НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Даллас» уже на 2-й минуте открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны».

В начале второго периода голом отметился российский нападающий Денис Гурьянов. Для него эта шайба стала первой в нынешнем сезоне.

Денис Гурьянов
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 10 7 3 14
2 Рейнджерс 11 6 5 14
3 Каролина 9 6 3 13
4 Айлендерс 10 6 4 12
5 Филадельфия 10 5 5 12
6 Вашингтон 11 5 6 12
7 Питтсбург 11 4 7 10
8 Коламбус 10 3 7 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 10 9 1 18
2 Баффало 10 7 3 14
3 Тампа-Бэй 10 6 4 12
4 Торонто 11 5 6 12
5 Флорида 10 5 5 11
6 Детройт 9 4 5 10
7 Монреаль 10 5 5 10
8 Оттава 9 4 5 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 10 6 4 13
2 Виннипег 9 5 4 11
3 Миннесота 10 5 5 11
4 Чикаго 10 4 6 10
5 Колорадо 9 4 5 9
6 Аризона 9 3 6 7
7 Нэшвилл 10 3 7 7
8 Сент-Луис 8 3 5 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 11 9 2 18
2 Эдмонтон 10 7 3 14
3 Сиэтл 11 5 6 12
4 Лос-Анджелес 12 6 6 12
5 Калгари 8 5 3 10
6 Анахайм 10 3 7 7
7 Сан-Хосе 12 3 9 7
8 Ванкувер 10 2 8 6
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8.11
9.11
4.11 02:00
Оттава – Вегас
 - : -
4.11 02:00
Рейнджерс – Бостон
 - : -
4.11 02:00
Тампа-Бэй – Каролина
 - : -
4.11 02:30
Детройт – Вашингтон
 - : -
4.11 03:00
Виннипег – Монреаль
 - : -
4.11 03:00
Миннесота – Сиэтл
 - : -
4.11 03:00
Сент-Луис – Айлендерс
- : -
4.11 03:30
Чикаго – Лос-Анджелес
 - : -
4.11 04:00
Калгари – Нэшвилл
 - : -
4.11 04:00
Эдмонтон – Нью-Джерси
 - : -
4.11 05:00
Аризона – Даллас
 - : -
4.11 05:00
Ванкувер – Анахайм
 - : -
4.11 05:30
Сан-Хосе – Флорида
 - : -
4.11 20:00
Колорадо – Коламбус
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 10 22
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 10 21
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 10 17
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 10 11
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 12 9
Габриэль Виларди

Габриэль Виларди

Лос-Анджелес

 12 8
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.40
Стюарт Скиннер

Стюарт Скиннер

Эдмонтон

 4 1.58
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

3 1.66
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