«Тампа» по буллитам проиграла «Каролине». Кучеров и Сергачев набрали по одному очку

Кучеров забил в проигранном матче «Тампы» против «Каролины»

«Каролина» выиграла «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. Победный буллит реализовал Себастьян Ахо.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил одну шайбу. В серии буллитов он не смог реализовать свою попытку. Его одноклубник и соотечественник Михаил Сергачев сделал одну голевую передачу.

Голкипер Андрей Василевский отразил 52 из 55 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников сделал одну голевую передачу и не смог реализовать свою попытку в серии буллитов.