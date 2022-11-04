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Сегодня, 05:16

«Тампа» по буллитам проиграла «Каролине». Кучеров и Сергачев набрали по одному очку

Кучеров забил в проигранном матче «Тампы» против «Каролины»
Евгений Козинов
Корреспондент
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«Каролина» выиграла «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. Победный буллит реализовал Себастьян Ахо.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил одну шайбу. В серии буллитов он не смог реализовать свою попытку. Его одноклубник и соотечественник Михаил Сергачев сделал одну голевую передачу.

Голкипер Андрей Василевский отразил 52 из 55 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников сделал одну голевую передачу и не смог реализовать свою попытку в серии буллитов.

Андрей Свечников
Михаил Сергачев
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Шестеркин сделал 32 сэйва в проигранном матче «Рейнджерс» против «Бостона»
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 10 7 3 14
2 Рейнджерс 11 6 5 14
3 Каролина 9 6 3 13
4 Айлендерс 10 6 4 12
5 Филадельфия 10 5 5 12
6 Вашингтон 11 5 6 12
7 Питтсбург 11 4 7 10
8 Коламбус 10 3 7 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 10 9 1 18
2 Баффало 10 7 3 14
3 Тампа-Бэй 10 6 4 12
4 Торонто 11 5 6 12
5 Флорида 10 5 5 11
6 Детройт 9 4 5 10
7 Монреаль 10 5 5 10
8 Оттава 9 4 5 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 10 6 4 13
2 Виннипег 9 5 4 11
3 Миннесота 10 5 5 11
4 Чикаго 10 4 6 10
5 Колорадо 9 4 5 9
6 Аризона 9 3 6 7
7 Нэшвилл 10 3 7 7
8 Сент-Луис 8 3 5 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 11 9 2 18
2 Эдмонтон 10 7 3 14
3 Сиэтл 11 5 6 12
4 Лос-Анджелес 12 6 6 12
5 Калгари 8 5 3 10
6 Анахайм 10 3 7 7
7 Сан-Хосе 12 3 9 7
8 Ванкувер 10 2 8 6
Результаты / календарь
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1.11
2.11
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7.11
8.11
9.11
4.11 02:00
Оттава – Вегас
 - : -
4.11 02:00
Рейнджерс – Бостон
 - : -
4.11 02:00
Тампа-Бэй – Каролина
 - : -
4.11 02:30
Детройт – Вашингтон
 - : -
4.11 03:00
Виннипег – Монреаль
 - : -
4.11 03:00
Миннесота – Сиэтл
 - : -
4.11 03:00
Сент-Луис – Айлендерс
- : -
4.11 03:30
Чикаго – Лос-Анджелес
 - : -
4.11 04:00
Калгари – Нэшвилл
 - : -
4.11 04:00
Эдмонтон – Нью-Джерси
 - : -
4.11 05:00
Аризона – Даллас
 - : -
4.11 05:00
Ванкувер – Анахайм
 - : -
4.11 05:30
Сан-Хосе – Флорида
 - : -
4.11 20:00
Колорадо – Коламбус
 - : -
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 10 22
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 10 21
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 10 17
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 10 11
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 12 9
Габриэль Виларди

Габриэль Виларди

Лос-Анджелес

 12 8
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.40
Стюарт Скиннер

Стюарт Скиннер

Эдмонтон

 4 1.58
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

3 1.66
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