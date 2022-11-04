«Тампа» по буллитам проиграла «Каролине». Кучеров и Сергачев набрали по одному очку
«Каролина» выиграла «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. Победный буллит реализовал Себастьян Ахо.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил одну шайбу. В серии буллитов он не смог реализовать свою попытку. Его одноклубник и соотечественник Михаил Сергачев сделал одну голевую передачу.
Голкипер Андрей Василевский отразил 52 из 55 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.
Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников сделал одну голевую передачу и не смог реализовать свою попытку в серии буллитов.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|10
|7
|3
|14
|2
|Рейнджерс
|11
|6
|5
|14
|3
|Каролина
|9
|6
|3
|13
|4
|Айлендерс
|10
|6
|4
|12
|5
|Филадельфия
|10
|5
|5
|12
|6
|Вашингтон
|11
|5
|6
|12
|7
|Питтсбург
|11
|4
|7
|10
|8
|Коламбус
|10
|3
|7
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|10
|9
|1
|18
|2
|Баффало
|10
|7
|3
|14
|3
|Тампа-Бэй
|10
|6
|4
|12
|4
|Торонто
|11
|5
|6
|12
|5
|Флорида
|10
|5
|5
|11
|6
|Детройт
|9
|4
|5
|10
|7
|Монреаль
|10
|5
|5
|10
|8
|Оттава
|9
|4
|5
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|10
|6
|4
|13
|2
|Виннипег
|9
|5
|4
|11
|3
|Миннесота
|10
|5
|5
|11
|4
|Чикаго
|10
|4
|6
|10
|5
|Колорадо
|9
|4
|5
|9
|6
|Аризона
|9
|3
|6
|7
|7
|Нэшвилл
|10
|3
|7
|7
|8
|Сент-Луис
|8
|3
|5
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|9
|2
|18
|2
|Эдмонтон
|10
|7
|3
|14
|3
|Сиэтл
|11
|5
|6
|12
|4
|Лос-Анджелес
|12
|6
|6
|12
|5
|Калгари
|8
|5
|3
|10
|6
|Анахайм
|10
|3
|7
|7
|7
|Сан-Хосе
|12
|3
|9
|7
|8
|Ванкувер
|10
|2
|8
|6
|4.11
|02:00
|
Оттава – Вегас
|- : -
|4.11
|02:00
|
Рейнджерс – Бостон
|- : -
|4.11
|02:00
|
Тампа-Бэй – Каролина
|- : -
|4.11
|02:30
|
Детройт – Вашингтон
|- : -
|4.11
|03:00
|
Виннипег – Монреаль
|- : -
|4.11
|03:00
|
Миннесота – Сиэтл
|- : -
|4.11
|03:00
|
Сент-Луис – Айлендерс
|- : -
|4.11
|03:30
|
Чикаго – Лос-Анджелес
|- : -
|4.11
|04:00
|
Калгари – Нэшвилл
|- : -
|4.11
|04:00
|
Эдмонтон – Нью-Джерси
|- : -
|4.11
|05:00
|
Аризона – Даллас
|- : -
|4.11
|05:00
|
Ванкувер – Анахайм
|- : -
|4.11
|05:30
|
Сан-Хосе – Флорида
|- : -
|4.11
|20:00
|
Колорадо – Коламбус
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|10
|22
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|10
|21
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|10
|17
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|10
|11
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|12
|9
|
|
Габриэль Виларди
Лос-Анджелес
|12
|8
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Стюарт Скиннер
Эдмонтон
|4
|1.58
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|3
|1.66