Мисюль забросил дебютную шайбу в АХЛ за фарм-клуб «Нью-Джерси»

«Ютика» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступила «Рочестеру» со счетом 3:4.

В составе фарм-клуба «Нью-Джерси» защитник Даниил Мисюль набрал 2 (1+1) очка, забросив дебютную шайбу в АХЛ, и стал второй звездой встречи.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 8 матчей, в которых набрал 4 (1+3) очка.