Гретцки надеется, что Овечкин побьет его рекорд

Лучший бомбардир, снайпер и распасовщик в истории НХЛ Уэйн Гретцки выразил надежду, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьет его рекорд по голам.

На днях россиянин вошел в десятку лучших снайперов в истории НХЛ, забросив 692-ю шайбу. На счету Гретцки 894 гола.

— Я сторонник того, что рекорды нужны, чтобы их бить, — цитирует официальный сайт НХЛ Гретцки. — Я очень горжусь тем, что я достиг. То, что я сделал, трудно достичь. Но я не сомневаюсь, что у него реальный шанс повторить это. Нужны две вещи: во-первых, оставаться здоровым, и он сохраняет свою форму. Во-вторых, нужно играть в хорошей команде, и он играет в хорошей команде.

Мне довелось играть с сильными игроками, и он тоже играет с сильными игроками. И это помогает.

Думаю, это пойдет на пользу игре. Все, что хорошо, идет игре на пользу.

В текущем сезоне 34-летний Овечкин провел 49 матчей за «Кэпиталз» и набрал 50 (34+16) очков.