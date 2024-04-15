Гонка бомбардиров НХЛ: Маккиннон сократил отставание от Кучерова до трех очков

Форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (3:4 ОТ).

Таким образом, 28-летний канадец набрал 138 (51+87) очков в сезоне и сократил отставание от форварда «Тампы» Никиты Кучерова в гонке бомбардиров. На счету 30-летнего россиянина 141 (43+98) очко.

На третьем месте находится капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который набрал 130 (31+99) очков. На четвертой строчке нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, у которого 118 (48+70) очков.