Гонка бомбардиров НХЛ: Маккиннон сократил отставание от Кучерова до трех очков
Форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (3:4 ОТ).
Таким образом, 28-летний канадец набрал 138 (51+87) очков в сезоне и сократил отставание от форварда «Тампы» Никиты Кучерова в гонке бомбардиров. На счету 30-летнего россиянина 141 (43+98) очко.
На третьем месте находится капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который набрал 130 (31+99) очков. На четвертой строчке нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, у которого 118 (48+70) очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|81
|54
|27
|112
|2
|Каролина
|80
|51
|29
|109
|3
|Айлендерс
|80
|37
|43
|90
|4
|Вашингтон
|80
|38
|42
|87
|5
|Филадельфия
|81
|38
|43
|87
|6
|Питтсбург
|80
|37
|43
|86
|7
|Нью-Джерси
|81
|38
|43
|81
|8
|Коламбус
|81
|26
|55
|64
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|80
|47
|33
|109
|2
|Флорида
|81
|51
|30
|108
|3
|Торонто
|80
|46
|34
|102
|4
|Тампа-Бэй
|80
|44
|36
|96
|5
|Детройт
|80
|39
|41
|87
|6
|Баффало
|81
|38
|43
|82
|7
|Оттава
|80
|36
|44
|76
|8
|Монреаль
|80
|30
|50
|74
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|81
|51
|30
|111
|2
|Виннипег
|80
|50
|30
|106
|3
|Колорадо
|80
|49
|31
|104
|4
|Нэшвилл
|81
|47
|34
|99
|5
|Сент-Луис
|81
|43
|38
|91
|6
|Миннесота
|80
|38
|42
|86
|7
|Аризона
|80
|35
|45
|75
|8
|Чикаго
|79
|23
|56
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|80
|49
|31
|107
|2
|Эдмонтон
|79
|48
|31
|102
|3
|Лос-Анджелес
|80
|43
|37
|97
|4
|Вегас
|79
|43
|36
|94
|5
|Сиэтл
|80
|33
|47
|79
|6
|Калгари
|79
|36
|43
|77
|7
|Анахайм
|81
|26
|55
|57
|8
|Сан-Хосе
|80
|19
|61
|47
Результаты / календарь
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|15.04
|01:00
|
Чикаго – Каролина
|- : -
|15.04
|03:00
|
Калгари – Аризона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|79
|141
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|80
|137
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|130
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|79
|69
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|81
|55
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|78
|55
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|16
|1.84
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