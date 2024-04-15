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Сегодня, 02:05

Барбашев признан третьей звездой матча с «Колорадо»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Вегаса» Иван Барбашев стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (4:3 ОТ).

28-летний россиянин забросил одну шайбу, прервав безголевую серию из шести матчей. Первой звездой признан форвард Томаш Гертл, забивший победный гол. Вторая звезда — нападающий Уильям Карлссон, оформивший дубль.

В текущем сезоне Барбашев провел 80 матчей, в которых набрал 45 (19+26) очков.

Иван Барбашев
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
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«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
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«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
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«Вегас» в овертайме победил «Колорадо», отыгравшись с 0:3. Барбашев забил гол
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 81 54 27 112
2 Каролина 80 51 29 109
3 Айлендерс 80 37 43 90
4 Вашингтон 80 38 42 87
5 Филадельфия 81 38 43 87
6 Питтсбург 80 37 43 86
7 Нью-Джерси 81 38 43 81
8 Коламбус 81 26 55 64
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 80 47 33 109
2 Флорида 81 51 30 108
3 Торонто 80 46 34 102
4 Тампа-Бэй 80 44 36 96
5 Детройт 80 39 41 87
6 Баффало 81 38 43 82
7 Оттава 80 36 44 76
8 Монреаль 80 30 50 74
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 81 51 30 111
2 Виннипег 80 50 30 106
3 Колорадо 80 49 31 104
4 Нэшвилл 81 47 34 99
5 Сент-Луис 81 43 38 91
6 Миннесота 80 38 42 86
7 Аризона 80 35 45 75
8 Чикаго 79 23 56 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 80 49 31 107
2 Эдмонтон 79 48 31 102
3 Лос-Анджелес 80 43 37 97
4 Вегас 79 43 36 94
5 Сиэтл 80 33 47 79
6 Калгари 79 36 43 77
7 Анахайм 81 26 55 57
8 Сан-Хосе 80 19 61 47
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