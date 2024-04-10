Гонка бомбардиров НХЛ: Кучеров отдал три голевые, Маккиннон набрал 4 очка и приблизился к россиянину

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров и форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон отметились результативными действиями в матчах регулярного чемпионата НХЛ 10 апреля.

Кучеров сделал три голевые передачи в матче против «Коламбуса» (5:2). Теперь в активе россиянина 139 (43+96 очков) в этой регулярке.

Маккиннон набрал 4 (3+1) очка в игре с «Миннесотой» (5:2). Теперь в его активе 137 (51+86) очков. 28-летний канадец на одно очко приблизился к Кучерову.

Третьим в гонке бомбардиров остается форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, набравший 130 (31+99) очков.