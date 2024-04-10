«Анахайм» переиграл «Лос-Анджелес». Гавриков набрал одно очко

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«Анахайм» на своем льду выиграл у «Лос-Анджелеса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Дакс» прервали трехматчевую победную серию «Кингз».

У гостей голевой передачей отметился российский защитник Владислав Гавриков.

«Анахайм» набрал 57 очков и занимает 14-е место в Западной конференции. «Лос-Анджелес» идет на 7-й строчке — 93 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Лос-Анджелес» — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Голы: Томас — 2 (Льюис, Гавриков), 5:50 — 0:1. Ватрано — 33 (Гудас, Строум), 17:46 — 1:1. Киллорн — 18 (Фаулер, Строум), 41:51 — 2:1. Зеграс — 5, 45:50 — 3:1.

Вратари: Достал — Тэлбот (56:49 — 58:33, 58:57).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 27 (8+10+9) — 37 (8+16+13).

Наши: — - Гавриков (22.30/1/-2).

10 апреля. Анахайм. Honda Center.