Голкипер «Виннипега» Хеллибак признан первой звездой дня в НХЛ

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Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак признан первой звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Вегаса» (4:0) голкипер сделал шатаут, отразив 42 броска.

Вторая звезда дня — форвард «Сент-Луиса» Брэйден Шенн. Он набрал 3 (1+2) очка в матче с «Вашингтоном» (5:2).

Третьей звездой стал форвард «Питтсбурга» Джейк Генцел с дублем в ворота «Коламбуса» (5:1).