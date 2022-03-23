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Сегодня, 10:06

Голкипер «Виннипега» Хеллибак признан первой звездой дня в НХЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Виннипега» Коннор Хеллибак признан первой звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Вегаса» (4:0) голкипер сделал шатаут, отразив 42 броска.

Вторая звезда дня — форвард «Сент-Луиса» Брэйден Шенн. Он набрал 3 (1+2) очка в матче с «Вашингтоном» (5:2).

Третьей звездой стал форвард «Питтсбурга» Джейк Генцел с дублем в ворота «Коламбуса» (5:1).

Брэйден Шенн
Коннор Хеллебайк
ХК Виннипег Джетс
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Сент-Луис Блюз
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Форвард «Калгари» Мэттью Ткачак обошел Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 63 42 21 90
2 Питтсбург 64 39 25 87
3 Рейнджерс 64 40 24 85
4 Вашингтон 65 35 30 80
5 Коламбус 64 32 32 67
6 Айлендерс 61 27 34 63
7 Нью-Джерси 63 23 40 51
8 Филадельфия 63 20 43 51
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 62 42 20 90
2 Тампа-Бэй 62 39 23 84
3 Торонто 62 39 23 83
4 Бостон 63 39 24 83
5 Детройт 63 26 37 59
6 Баффало 63 22 41 52
7 Оттава 63 22 41 49
8 Монреаль 63 17 46 44
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 63 45 18 95
2 Сент-Луис 62 35 27 79
3 Миннесота 61 37 24 78
4 Нэшвилл 64 37 27 78
5 Даллас 62 35 27 73
6 Виннипег 64 30 34 70
7 Чикаго 63 22 41 53
8 Аризона 63 20 43 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 63 38 25 84
2 Лос-Анджелес 65 35 30 78
3 Эдмонтон 64 35 29 75
4 Вегас 66 34 32 72
5 Ванкувер 64 30 34 68
6 Анахайм 65 27 38 65
7 Сан-Хосе 63 28 35 64
8 Сиэтл 64 20 44 46
Результаты / календарь
13.03
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23.03
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25.03
26.03
27.03
28.03
23.03 02:00
Вашингтон – Сент-Луис
 2 : 5
23.03 02:00
Каролина – Тампа-Бэй
 3 : 2
23.03 02:00
Нью-Джерси – Рейнджерс
7 : 4
23.03 02:00
Питтсбург – Коламбус
 5 : 1
23.03 02:30
Детройт – Филадельфия
 6 : 3
23.03 02:30
Айлендерс – Оттава
 3 : 0
23.03 03:00
Виннипег – Вегас
 4 : 0
23.03 03:30
Даллас – Эдмонтон
 5 : 3
23.03 04:00
Калгари – Сан-Хосе
 3 : 4
23.03 05:00
Аризона – Сиэтл
 2 : 4
23.03 05:30
Лос-Анджелес – Нэшвилл
 6 : 1
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 63 93
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 64 88
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 62 86
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 57 46
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 64 42
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 64 42
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 49 2.08
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 43 2.08
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 30 2.09
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