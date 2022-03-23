Форвард «Калгари» Мэттью Ткачак обошел Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ
Американский форвард «Калгари» Мэттью Ткачак поднялся на девятое место в гонке бомбардиров НХЛ.
Игрок во вторник, 23 марта, в матче с «Сан-Хосе» (3:4) сделал две голевые передачи, и теперь на его счету 76 очков (29+47).
Ткачак обошел в гонке бомбардиров российского нападающего Александра Овечкина. Форвард «Вашингтона» забросил 40 голов и отдал 36 голевых передач в 62 матчах.
В гонке бомбардиров Овечкин опустился на 10-е место, Кирилл Капризов занимает восьмую позицию.
Лидирует нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 91 очко.
Список лучших бомбардиров НХЛ:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 93 (35+58) очка в 63 матчах
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 88 (42+46) в 64 матчах
3. Джонатан Юбердо («Флорида») — 86 (21+65) в 62 матчах
4. Джонни Годро («Калгари») — 82 (29+53) в 63 матчах
5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 79 (46+33) в 57 матчах
6. Кайл Коннор («Виннипег») — 79 (39+40) в 64 матчах
7. Роман Йоси («Нэшвилл») — 78 (18+60) в 62 матчах
8. Кирилл Капризов («Миннесота») — 76 (32+44) в 60 матчах
9. Мэттью Ткачак («Калгари») — 76 (29+47) в 63 матчах
10. Александр Овечкин («Вашингтон») — 76 (40+36) в 62 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|63
|42
|21
|90
|2
|Питтсбург
|64
|39
|25
|87
|3
|Рейнджерс
|64
|40
|24
|85
|4
|Вашингтон
|65
|35
|30
|80
|5
|Коламбус
|64
|32
|32
|67
|6
|Айлендерс
|61
|27
|34
|63
|7
|Нью-Джерси
|63
|23
|40
|51
|8
|Филадельфия
|63
|20
|43
|51
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|62
|42
|20
|90
|2
|Тампа-Бэй
|62
|39
|23
|84
|3
|Торонто
|62
|39
|23
|83
|4
|Бостон
|63
|39
|24
|83
|5
|Детройт
|63
|26
|37
|59
|6
|Баффало
|63
|22
|41
|52
|7
|Оттава
|63
|22
|41
|49
|8
|Монреаль
|63
|17
|46
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|63
|45
|18
|95
|2
|Сент-Луис
|62
|35
|27
|79
|3
|Миннесота
|61
|37
|24
|78
|4
|Нэшвилл
|64
|37
|27
|78
|5
|Даллас
|62
|35
|27
|73
|6
|Виннипег
|64
|30
|34
|70
|7
|Чикаго
|63
|22
|41
|53
|8
|Аризона
|63
|20
|43
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|63
|38
|25
|84
|2
|Лос-Анджелес
|65
|35
|30
|78
|3
|Эдмонтон
|64
|35
|29
|75
|4
|Вегас
|66
|34
|32
|72
|5
|Ванкувер
|64
|30
|34
|68
|6
|Анахайм
|65
|27
|38
|65
|7
|Сан-Хосе
|63
|28
|35
|64
|8
|Сиэтл
|64
|20
|44
|46
|23.03
|02:00
|
Вашингтон – Сент-Луис
|2 : 5
|23.03
|02:00
|
Каролина – Тампа-Бэй
|3 : 2
|23.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|7 : 4
|23.03
|02:00
|
Питтсбург – Коламбус
|5 : 1
|23.03
|02:30
|
Детройт – Филадельфия
|6 : 3
|23.03
|02:30
|
Айлендерс – Оттава
|3 : 0
|23.03
|03:00
|
Виннипег – Вегас
|4 : 0
|23.03
|03:30
|
Даллас – Эдмонтон
|5 : 3
|23.03
|04:00
|
Калгари – Сан-Хосе
|3 : 4
|23.03
|05:00
|
Аризона – Сиэтл
|2 : 4
|23.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Нэшвилл
|6 : 1
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|63
|93
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|64
|88
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|62
|86
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|57
|46
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|64
|42
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|64
|42
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|49
|2.08
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|43
|2.08
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|30
|2.09