Форвард «Калгари» Мэттью Ткачак обошел Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ

Американский форвард «Калгари» Мэттью Ткачак поднялся на девятое место в гонке бомбардиров НХЛ.

Игрок во вторник, 23 марта, в матче с «Сан-Хосе» (3:4) сделал две голевые передачи, и теперь на его счету 76 очков (29+47).

Ткачак обошел в гонке бомбардиров российского нападающего Александра Овечкина. Форвард «Вашингтона» забросил 40 голов и отдал 36 голевых передач в 62 матчах.

В гонке бомбардиров Овечкин опустился на 10-е место, Кирилл Капризов занимает восьмую позицию.

Лидирует нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 91 очко.

Список лучших бомбардиров НХЛ:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 93 (35+58) очка в 63 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 88 (42+46) в 64 матчах

3. Джонатан Юбердо («Флорида») — 86 (21+65) в 62 матчах

4. Джонни Годро («Калгари») — 82 (29+53) в 63 матчах

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 79 (46+33) в 57 матчах

6. Кайл Коннор («Виннипег») — 79 (39+40) в 64 матчах

7. Роман Йоси («Нэшвилл») — 78 (18+60) в 62 матчах

8. Кирилл Капризов («Миннесота») — 76 (32+44) в 60 матчах

9. Мэттью Ткачак («Калгари») — 76 (29+47) в 63 матчах

10. Александр Овечкин («Вашингтон») — 76 (40+36) в 62 матчах