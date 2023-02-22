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Сегодня, 06:39

Гол Кузьменко спас «Ванкувер» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Ванкувер» на последних минутах сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла». Команды не смогли выявить победителя в основное время.

За 16 секунд до конца основого времени голом отметился российский нападающий Андрей Кузьменко. Для него эта шайба стала второй во встрече.

Андрей Кузьменко
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