Гол Кузьменко спас «Ванкувер» от поражения в матче с «Нэшвиллом»

«Ванкувер» на последних минутах сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла». Команды не смогли выявить победителя в основное время.

За 16 секунд до конца основого времени голом отметился российский нападающий Андрей Кузьменко. Для него эта шайба стала второй во встрече.