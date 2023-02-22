«Миннесота» обыграла «Лос-Анджелес». Капризов сделал голевую передачу
«Миннесота» обыграла «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Уайлд» одержали третью победу подряд.
Российский нападающий Кирилл Капризов отметился одной голевой передачей.
«Миннесота» набрала 67 очков и идет на 8-м месте в Западной конференции. «Лос-Анджелес» располагается на 4-й строчке — 71 очко.
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|03:00
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Баффало – Торонто
|3 : 6
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|03:00
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Вашингтон – Детройт
|1 : 3
|22.02
|03:00
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Каролина – Сент-Луис
|4 : 1
|22.02
|03:00
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Нью-Джерси – Монреаль
|2 : 5
|22.02
|03:00
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Тампа-Бэй – Анахайм
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|04:00
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Миннесота – Лос-Анджелес
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Нэшвилл – Ванкувер
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