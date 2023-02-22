«Миннесота» обыграла «Лос-Анджелес». Капризов сделал голевую передачу

«Миннесота» обыграла «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Уайлд» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий Кирилл Капризов отметился одной голевой передачей.

«Миннесота» набрала 67 очков и идет на 8-м месте в Западной конференции. «Лос-Анджелес» располагается на 4-й строчке — 71 очко.