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«Миннесота» обыграла «Лос-Анджелес». Капризов сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
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22 февраля. «Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 2:1. Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

«Миннесота» обыграла «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Уайлд» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий Кирилл Капризов отметился одной голевой передачей.

«Миннесота» набрала 67 очков и идет на 8-м месте в Западной конференции. «Лос-Анджелес» располагается на 4-й строчке — 71 очко.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Миннесота Уайлд
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