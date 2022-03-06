Форвард «Аризоны» Шмальц признан первой звездой дня за 2+5 в матче с «Оттавой»

Нападающий «Аризоны» Ник Шмальц признан первой звездой дня в НХЛ.

Форвард набрал 7 (2+5) очков в игре регулярного чемпионата против «Оттавы» (8:5).

Второй звездой дня стал нападающий «Калгари» Элиас Линдхольм, у которого 2 гола и 1 результативная передача в матче с «Колорадо» (4:3 ОТ).

Третья звезда дня — форвард «Флориды» Антон Лунделл, который сделал дубль в игре с «Детройтом» (6:2).