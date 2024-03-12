Барков — о матчах «Флориды» в Финляндии: «Это будут одни из лучших дней в моей жизни»

Форвард «Флориды» Александр Барков поделился ожиданиями от матчей Глобальной серии НХЛ в Финляндии.

«Это больше, чем просто мечта, потому что об этом даже не мечтаешь. Наверное, это будут одни из лучших дней в моей жизни», — приводит слова Баркова официальный сайт НХЛ.

«Флорида» и «Даллас» в рамках Глобальной серии проведут матчи следующего регулярного чемпионата НХЛ в Тампере (Финляндия) 1 и 2 ноября.

В текущем сезоне 28-летний финн провел 59 матчей, в которых набрал 62 (15+47) очка.