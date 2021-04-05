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Главный тренер «Вашингтона»: «Самсонов был одним из лучших в матче с «Нью-Джерси»

08:33
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт отметил игру российского голкипера Ильи Самсонова в матче НХЛ с «Нью-Джерси» (5:4).

«Самсонов сделал несколько отличных сэйвов. Первый период был очень удачным для него. Он дал нам возможность победить в этом матче. Отголоски трех матчей за три с половиной дня чувствуются. По такой игре, если ваш вратарь один из лучших игроков на льду — а Самсонов был таким — тогда он даст вам шанс», — цитирует Лавиолетта официальный сайт «Вашингтона».

В этом матче Самсонов отразил 35 бросков из 39.

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