Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ, информирует сайт лиги. В матче с «Нью-Джерси» (5:4) 35-летний хоккеист забил гол и отдал две передачи.

Первой звездой дня стал вратарь «Каролины» Петр Мразек, который в матче с «Далласом» (1:0) отразил все 28 бросков.

Замкнул тройку защитник «Аризоны» Джейкоб Чичран. В гостевой игре с «Анахаймом» (3:2 Б) он сделал дубль и забросил победный буллит.