Карбери об Овечкине: «У него куча энергии, обожаю его улыбку»

Главный тренер «Вашингтон» Спенсер Карбери рассказал о физическом состоянии Александра Овечкина после первой совместной тренировки.

«У него куча энергии, обожаю его улыбку. Не знаю, возможно, я не провел с ним рядом достаточно времени в прошлом, чтобы знать, что это на самом деле он. Но я почувствовал, что он очень рад вернуться. Он просто... Окей, я просто снова скажу это. Кажется, что он всегда готов: «Как мы можем помочь команде победить? Что нам нужно сделать? Скажи, куда я должен пойти? Что будем менять?» — цитирует тренера пресс-служба «Кэпиталз».

Карбери добавил, что считает Очевкина особенным капитаном.

Обозреватель сайта НХЛ Дэн Розен предположил, что россиянин забросил более 40 шайб в предстоящем сезоне.

На счету 38-летнего россиянина 822 заброшенные шайбы за всю карьеру в НХЛ.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В первом матче «Вашингтон» на домашнем льду встретится с «Питтсбургом».