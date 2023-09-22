Овечкин сыграл в мини-гольф на льду

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл в мини-гольф на льду. Видео опубликовала пресс-служба «Кэпиталз».

Ранее главный тренер клуба Спенсер Карбери прокомментировал первую тренировку Овечкина перед началом сезона-2023/24 НХЛ.

Обозреватель сайта НХЛ Дэн Розен предположил, что россиянин забросил более 40 шайб в предстоящем сезоне.

На счету 38-летнего россиянина 822 заброшенные шайбы за всю карьеру в НХЛ.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В первом матче «Вашингтон» на домашнем льду встретится с «Питтсбургом».