Главный тренер «Вашингтона» эмоционально прокомментировал выход в плей-офф НХЛ
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери ярко прокомментировал выход команды в плей-офф НХЛ после победы над «Филадельфией» (2:1). Он признался, что до конца еще не осознал этого момента, а также заявил, что гордится командой.
«Сегодняшний матч символизирует то, что эта команда делала весь сезон. Второй матч за два дня, было видно, что у нас вообще не осталось «бензина», но мы бились в каждой смене, чтобы выводить шайбу из зоны, чтобы бежать.
Ребята проявили упорство и проделали блестящую работу в третьем периоде. И нашли путь к победе. У нас получилось выйти в плей-офф!" — цитирует Карбери сайт «Вашингтона».
В ночь на 17 апреля «Кэпиталз» обыграли «Филадельфию» (2:1) в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ, благодаря чему заняли восьмое место в Восточной конференции. 38-летний россиянин Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой.
В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет против «Нью-Йорк Рейнджерс».
В сезоне-2023/24 Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|81
|38
|43
|92
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|81
|38
|43
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|81
|46
|35
|102
|4
|Тампа-Бэй
|81
|44
|37
|96
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|81
|51
|30
|111
|2
|Виннипег
|81
|51
|30
|108
|3
|Колорадо
|81
|49
|32
|105
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|81
|43
|38
|91
|6
|Миннесота
|81
|39
|42
|88
|7
|Аризона
|81
|35
|46
|75
|8
|Чикаго
|81
|23
|58
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|81
|50
|31
|109
|2
|Эдмонтон
|80
|49
|31
|104
|3
|Вегас
|81
|45
|36
|98
|4
|Лос-Анджелес
|81
|43
|38
|97
|5
|Калгари
|81
|37
|44
|79
|6
|Сиэтл
|81
|33
|48
|79
|7
|Анахайм
|81
|26
|55
|57
|8
|Сан-Хосе
|81
|19
|62
|47
|17.04
|02:00
|
Монреаль – Детройт
|4 : 5 Б
|17.04
|02:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|1 : 2
|17.04
|02:00
|
Коламбус – Каролина
|6 : 3
|17.04
|02:00
|
Бостон – Оттава
|1 : 3
|17.04
|02:30
|
Флорида – Торонто
|5 : 2
|17.04
|03:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|17.04
|05:00
|
Ванкувер – Калгари
|4 : 1
|17.04
|05:00
|
Вегас – Чикаго
|3 : 1
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|80
|142
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|81
|138
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|75
|132
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|80
|69
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|82
|57
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|79
|56
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|16
|1.84