«Вегас» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

«Вегас» и «Чикаго» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила на домашнем льду «Вегаса» 17 апреля и завершилась победой хозяев — 3:1.

Видео лучших моментов матча «Вегас» — «Чикаго» опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.

«Вегас» набрал 98 очков и завершил регулярку на 7-м месте в Западной конференции. «Чикаго» финишировал на 15-й строчке — 51 очко.