«Зачем грузиться числом голов? Хочу просто помочь «Ванкуверу» далеко пройти в плей-офф». Интервью Кузьменко после 10:1 с «Сан-Хосе»

Обозреватель «СЭ» поговорил с российским форвардом «Кэнакс».

Андрей Кузьменко стал главной российской сенсацией прошлого сезона в НХЛ. Как же мне нравятся такие истории, когда уже взрослые талантливые хоккеисты, которые могли бы спокойно зарабатывать серьезные деньги в КХЛ, не прикладывая для этого сверхусилий, вопреки всему едут за океан — и там у них случается прорыв, и в них влюбляется город, в котором они играют. Именно такая история произошла с экс-форвардом ЦСКА и СКА, который твердо решил попробовать свои силы в лучшей хоккейной лиге мира и отправился в канадскую путь-дорогу в 26 лет.

Многие сопоставляют его историю с Артемием Панариным, который восемь лет назад также уехал с прекрасного контракта со СКА, только в «Чикаго». Но даже таланту Коркина в его первый месяц в НХЛ исполнилось 24. Уроженцу же Якутска в этом смысле было еще сложнее — однако он справился с брошенным самому себе вызовом с блеском, забив 39 голов и заслужив в самом западном городе Канады многочисленных сравнений с Павлом Буре. И даже побил голевые цифры Русской Ракеты в первый сезон, причем на пять шайб!

Если в прошлом году Кузьменко набрал 39+35, то есть примерно наравне забивал и отдавал, то новом сезоне у 96-го номера «Ванкувера» голевых передач пока вдвое больше — 3+6 в десяти встречах. Играет он так же легко и непринужденно, как в прошлом сезоне — вот что главное. А по поводу того, не испытывает ли Андрей давления во втором сезоне из-за установленной им же планки, главный тренер «косаток» Рик Токкет отвечает:

— Мы не думаем об индивидуальной статистике. Хоккей — командная игра. Если Андрей забивает — это для нас прекрасно, и его голы — часть нашей игры, но у нее есть и другие составляющие. Главное, чтобы мы были командой, и в этом смысле я предпочитаю не делать слишком большую ставку на чью-то персональную результативность. Когда мы выигрываем, меня мало волнует, кто именно забивает.

Андрей Кузьменко. Фото USA Today Sports

Кажется, это именно то, что Кузьменко сейчас надо. А «Ванкувер» как раз побеждает — причем с таким энтузиазмом, что это лучшее начало сезона для команды за двадцать лет. Кузьменко, как и играющий с ним в одном звене Илья Михеев, стабильно набирают очки, но от них не требуется тащить на себе «Кэнакс»: голы достаточно ровным слоем распределяются на всю эту быструю энергичную команду, в которой никогда не поймешь, кто выстрелит именно сегодня.

В ночь с четверга на пятницу «Ванкувер» и вовсе сотворил что-то невообразимое, разгромив на выезде «Сан-Хосе» — 10:1. Кузьменко и забил, и отдал. Наверное, только невероятность счета и помогла мне пусть и недолго, но приятно поговорить с нападающим, который с момента отъезда в НХЛ интервью предпочитал не давать. За него, безусловно, говорит игра — но и умные слова порой лишними не будут. А они у него умные, взвешенные и есть.

Радоваться при счете 5:0 и более крупном — это неуважение к сопернику

— Было ли когда-нибудь в вашей карьере такое избиение младенцев? — спрашиваю Кузьменко. Тот на секунду задумывается:

— Да, было, когда еще за ЦСКА играл. По-моему, обыграли «Слован» — то ли 13:1, то ли 14:1 (на самом деле — 12:0, это произошло 11 февраля 2015 года, в первом сезоне 19-летнего Андрея в КХЛ. — Прим. И.Р).

— Вы даже голам, начиная со второго периода, не радовались, причем это касается всего «Ванкувера», а не отдельных игроков.

— Это было бы неуважением к сопернику. Если ты забиваешь шестой гол и далее, то радоваться и кричать — недостойно. Так делать нельзя. Забил? Молодец, езжай на лавку.

— А была ли во втором перерыве при счете 8:0 установка от Рика Токкета обязательно забить десять? Или, может, игроки между собой об этом говорили?

— Наоборот. Добивать здесь — не в почете. Первое и второе звено по сравнению с другими матчами очень мало выходили во втором и третьем периодах именно поэтому. В большинстве уже выходит третье звено. Акцент делается на уважение к той команде и ее игрокам.

— Вы, забив шестой гол, сразу подъехали к вратарю «Сан-Хосе» Каппо Кахконену, которого невольно задели после того, как нанесли голевой бросок.

— Да, немножко неприятная ситуация получилась. Я был очень близко к вратарю и бросил в последний момент. Катился — и не успел убрать колено, которым ударил вратаря по голове. Сразу же подъехал, извинился. Самое главное — здоровье.

— Его заменили из-за этой травмы, или потому что меньше чем за полтора периода пропустил шесть голов?

— Не знаю. Надеюсь, у него со здоровьем все хорошо.

Безумно рад за Михеева

— Вы играете в одном звене с Элиасом Петтерссоном и Ильей Михеевым. Успеваете с соотечественником по-русски друг другу что-то подсказывать?

— Да, и очень много. После каждой смены мы с ним обсуждаем какой-то момент, как по-другому можно было сыграть. И с Пити так же обсуждаем — только по-английски. Мы с Илюхой приверженцы того, что всегда надо разговаривать, и так научишься лучше понимать партнера. Сможешь уже иногда отдавать ему пас не глядя, зная, что он туда едет и там обязательно окажется. Потому что мы уже миллион раз это обсуждали и оно отработано, отточено до мельчайших деталей. Разговор внутри тройки — это, считаю, всегда улучшает вашу игру.

— Рады за Михеева, что он после восьми месяцев восстановления набирает очки уже в пяти матчах подряд, в том числе забил в Сан-Хосе?

— Он вообще красавец! Я за него безумно рад. Хочется так же помогать ему, как он мне помогает везде — и в игре, и вне ее. Болею за Илюху всей душой!

Илья Михеев. Фото USA Today Sports

— А можете рассказать, как он помогает вам в неигровой обстановке?

— Особенно на тренировках. Не понимаю, когда тренеры начинают очень быстро говорить. Ты успеваешь перевести для себя только одно слово, а тебе сказали уже целое предложение, и ты перестаешь что-либо понимать. Когда говорят медленно — конечно, все понимаю. В этом плане от Илюхи получаю очень большую помощь.

В прошлом сезоне в мою пользу сошлось многое

— У «Ванкувера» — лучшее начало сезона за двадцать лет. Что происходит?

— На самом деле у нас и в прошлом году была хорошая команда. Она мне очень нравилась. Какие-то маленькие детали изменили — и она стала играть по-другому, приятно смотреть. Состав у нас очень сильный — и оборона, и атака. Все звенья могут забить и решить исход матча. Так что никакой неожиданности для меня нет. Надо и дальше держать темп, который мы взяли.

— Своими 39 голами в прошлом сезоне вы задали себе крутую планку. Не загоняетесь на этот счет — мол, надо не хуже?

— Об этом не думаю. Зачем грузиться? Понятное дело, что эта тема лежит на поверхности, все это понимают и видят. Но я просто хочу помочь команде, чтобы она далеко прошла в плей-офф, попытала счастья в борьбе за Кубок.

— Сами в прошлом году поразились своей результативности в первом энхаэловском сезоне?

— Я и в России в последний год играл хорошо, набирал больше очка за игру (так и есть: 53 очка в 45 матчах за СКА. — Прим. И.Р.). А то, что так же стало получаться и в НХЛ... Многое совпало. Начиная от команды, отношения ко мне, поддержки друзей, которые были со мной, и заканчивая большинством, звеньями, в которых я играл. Все эти моменты сложились воедино — и в том сезоне у меня неплохо сложилось. Сейчас же, повторяю, хочется просто помочь команде далеко пройти в плей-офф. Это самое главное, чего хочу.

— Когда Рик Токкет пришел вместо Брюса Будро, такое впечатление, что вам пришлось все заново доказывать новому тренеру. И вы не опустили рук и достаточно быстро это сделали.

— Доказывать в спорте надо всегда и всем. Нельзя думать, что, раз ты играл и забивал у одного тренера, другой обязан относится к тебе так же. Все просто: выходи каждый день на тренировки и матчи, работай, набирай очки. И не будет повода ни на кого обижаться.

— Как считаете, может ли «Ванкувер» уже в этом сезоне претендовать на Кубок Стэнли?

— Посмотрим. Нам нужно очень, очень, очень много работать. У нас собран хороший коллектив, отличные ребята. Основной костяк, который уже давно в команде, последние шесть-семь лет не показывали в плей-офф ничего выдающегося. У всех есть спортивная злость. В НХЛ очень многое решает настрой на игру. Все хоккеисты, которые собрались в «Ванкувере», хотят победить. И доказать, что у нас сильная команда, которая способна в этом сезоне чего-то добиться. От этого и идет результат.

...Хотелось мне понять и личную мотивацию Кузьменко — например, стало ли для него таковой в карьере обидное невключение в заявку сборной России на Олимпиаде в Пекине. Разозлило ли это техничного и умного форварда, при том что как раз техники и ума, словом — изюминки, нашей физически мощной и ментально крепкой команде в Китае для золота и не хватило. Удвоилось ли тогда желание показать и доказать всем, что он на самом деле умеет. И он блистательно сделал это в прошлом сезоне НХЛ.

На этот вопрос Андрей отвечать не стал. Зато многозначительно улыбнулся и выдержал гроссмейстерскую паузу.

Порой такая улыбка значит больше любых слов.

Очень хочется, чтобы 27-летний форвард-изюм родом из далекого Якутска, с неправдоподобной внешней легкостью ворвавшийся в НХЛ, сохранил эту улыбку в лучшей хоккейной лиге мира на много лет.

Улыбку удовольствия от игры — и, как мы теперь про него понимаем, улыбку мотивации.