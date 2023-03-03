Купер о поражении от «Питтсбурга»: «Наши ошибки закончились взятием ворот»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (4:5 ОТ).

«Мы играли достаточно хорошо, чтобы выиграть. Это игра ошибок, каждая команда ошибается. Те, что мы сделали сегодня, закончились взятием ворот. Это происходило сегодня и, кажется, происходит в последнее время», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

«Питтсбург» набрал 71 очко и идет на 7-м месте в Восточной конференции. «Тампа» располагается на пятой строчке с 79 очками.