Хедман: «Похоже, что сейчас «Тампа» переживает трудный период»

Защитник «Тампы» Виктор Хедман прокомментировал поражение от «Питтсбурга» (4:5 ОТ).

«Похоже, что сейчас мы переживаем трудный период. Мы можем добиться желаемых результатов, спецбригады были хороши. Мы играли с отличной командой, которая в последнее время играет хорошо. Мы заработали одно очко и будем двигаться дальше», — приводит слова Хедмана официальный сайт НХЛ.

«Питтсбург» набрал 71 очко и идет на 7-м месте в Восточной конференции. «Тампа» располагается на пятой строчке с 79 очками.