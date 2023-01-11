Главный тренер «Сент-Луиса» похвалил Александрова за игру в матче с «Калгари»
Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби похвалил российского нападающего Никиту Александрова за игру в матче с «Калгари» (4:3 ОТ). 22-летний хоккеист в игре отметился голом.
«Он опасный игрок на льду и имеет высокий хоккейный интеллект. Сегодня он забил важный гол для нас. Он проделал хорошую работу», — приводит слова Беруби журналист Лу Корач в своем Twitter-аккаунте.
В текущем сезоне Александров сыграл за «Сент-Луис» 14 матчей и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «+4». Этот сезон является дебютным для россиянина в НХЛ.
Источник: Журналист Лу Корач
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|11.01
|03:00
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Баффало – Сиэтл
|3 : 4
|11.01
|03:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|3 : 5
|11.01
|03:00
|
Питтсбург – Ванкувер
|5 : 4
|11.01
|03:00
|
Рейнджерс – Миннесота
|4 : 3 Б
|11.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Коламбус
|6 : 3
|11.01
|03:00
|
Детройт – Виннипег
|7 : 5
|11.01
|03:30
|
Айлендерс – Даллас
|1 : 2 Б
|11.01
|04:00
|
Сент-Луис – Калгари
|4 : 3 ОТ
|11.01
|05:00
|
Аризона – Сан-Хосе
|2 : 4
|11.01
|05:30
|
Колорадо – Флорида
|4 : 5
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