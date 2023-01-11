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Сегодня, 09:35

Главный тренер «Сент-Луиса» похвалил Александрова за игру в матче с «Калгари»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби похвалил российского нападающего Никиту Александрова за игру в матче с «Калгари» (4:3 ОТ). 22-летний хоккеист в игре отметился голом.

«Он опасный игрок на льду и имеет высокий хоккейный интеллект. Сегодня он забил важный гол для нас. Он проделал хорошую работу», — приводит слова Беруби журналист Лу Корач в своем Twitter-аккаунте.

В текущем сезоне Александров сыграл за «Сент-Луис» 14 матчей и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «+4». Этот сезон является дебютным для россиянина в НХЛ.

Источник: Журналист Лу Корач
Никита Александров
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
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