Малкин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан первой звездой игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.

Форвард сделал дубль и отдал две голевых передачи в матче против «Ванкувера» (5:4). Он провел 28-ю игру в НХЛ с четырьмя и более очками.

Вторая звезда дня — нападающий «Нью-Джерси» Доусон Мерсер с 3 (2+1) очками в игре с «Каролиной» (5:3).

Третья звезда — защитник «Детройта» Мориц Зайдер с 4 голевыми передачами в матче с «Виннипегом» (7:5).