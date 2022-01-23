«Его не остановить!» Пресс-служба Овечкина отреагировала на дубль форварда в матче с «Оттавой»

Пресс-служба «Вашингтона» отреагировала на дубль Овечкина в матче с «Оттавой»

Пресс-служба «Вашингтона» отреагировала на дубль Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (3:2 ОТ).

«Его не остановить!» — говорится в публикации в официальном Twitter «Кэпиталз».

Овечкин лидирует в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ с 58 очками, а также делит первое место в таблице лучших снайперов с форвардом «Рейнджерс» Крисом Крайдером, у обоих по 29 шайб.

Дубль в ворота «Оттавы» стал для Овечкина 155-м в НХЛ, форвард вышел на третье место в истории НХЛ по количеству матчей с 2 или более заброшенными шайбами. Также россиянин сократил отставание от Яромира Ягра в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Теперь на счету Овечкина 759 шайб, у Ягра, занимающего третье место в списке, 766 голов. Рекорд по количеству шайб в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801).